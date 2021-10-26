В Латвии планируют объявить мобилизацию врачей из-за сложной ситуации с COVID-19

Приказ о мобилизации будет объявлен 2 ноября

Министерство здравоохранения Латвии планирует в пятницу, 29 октября, подать правительству запрос об объявлении в стране мобилизации из-за ситуации с коронавирусом. Прогнозируется, что ее введут 2 ноября. Об этом сообщает Leta .

"Мобилизация означает, что целенаправленно планируются и готовятся мероприятия военной или гражданской обороны с целью предотвращения угрозы государству или ликвидации ее последствий, используя определенные человеческие, материальные и финансовые ресурсы", - цитирует издание заявление главы Центра медицины катастроф службы неотложной медицинской помощи Дита Хейберга.

Врач также пояснила, что повестки получат сотрудники частных медучреждений и медики, которые не работают в сфере здравоохранения.

За отказ от мобилизации может грозить уголовная ответственность.

В Минздраве Латвии рассказали, что приказ о мобилизации будет объявлен 2 ноября.

Кроме этого, глава ведомства Даниэльс Павлютс отметил, что планируется частичная или локальная мобилизация человеческих ресурсов.

Ожидается, что повестки о мобилизации будет рассылать Минздрав страны. Ведомство также определит медицинские специальности, на которые она будет распространяться.

"В любом случае мобилизованным врачам будут платить из государственного бюджета", - добавил министр.

Новости по теме: У вакцинированного президента Латвии обнаружили COVID-19

Напомним, ранее мы писали, что в Латвии с 21 октября до 15 ноября введут усиленный локдаун за распространения коронавирус и низкий уровень COVID-прививок. Власти страны признали, что кампания по вакцинации почти провалилась.