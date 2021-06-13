В Латинской Америке будут майнить Bitcoin на вулканах

Извержение вулкана Этна 16 февраля Ansa

План мощностей для майнинга разработает государственный производитель электроэнергии LaGeo

В Республике Эль-Сальвадор (Латинская Америка) собираются добывать криптовалюту Bitcoin, используя энергию вулканов. Об этом в Twitter сообщил президент страны Найиб Букеле.

Сообщается, что компания LaGeo добывает электроэнергию из геотермальных источников (горячие источники, термальные подземные воды). Геотермальная энергия использует тепло, хранящееся под землей, для производства электроэнергии.

Для этого бурят глубокие скважины (4-5 км), чтобы получать энергию из пара, который перегревается за счет магмы.

"Наши инженеры только что проинформировали меня, что они пробурили новую скважину, которая будет обеспечивать примерно 95 МВт 100% чистой геотермальной энергии от наших вулканов. Начинаем проектировать полноценный майнинг-хаб Bitcoin вокруг скважин", - написал Букеле.

Ранее сообщалось, что Сальвадор стал первой в мире страной, узаконила использование криптовалюты биткоин в качестве платежного средства.