В Кыргызстане сообщили об обстрелах жилых домов таджикскими военными
Комментариев таджикской стороны по этим событиям пока не поступало
В пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана заявили, что военные Таджикистана открыли огонь по жилым домам киргизских граждан. Интерфакс.
Отмечается, что в поселке "Арка" Лейлекского района Баткенской области таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам граждан Кыргызстана. Жители села были эвакуированы. Киргизские пограничники заняли оборонительные позиции на границе с Таджикистаном.
Ранее прессслужба киргизских пограничников сообщила, что таджикская сторона перекрыла трассу, идущую из Баткенской области Кыргызстана, а на территории Таджикистана зафиксировано передвижение военной техники.
Ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение 29 апреля зафиксировала на Донбассе 118 нарушений режима прекращения огня.