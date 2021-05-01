В Кыргызстане сообщили об обстрелах жилых домов таджикскими военными

Во время конфликта на киргизско-таджикской границе погибли по меньшей мере 13 человек AP

Комментариев таджикской стороны по этим событиям пока не поступало

В пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана заявили, что военные Таджикистана открыли огонь по жилым домам киргизских граждан. Интерфакс.

Отмечается, что в поселке "Арка" Лейлекского района Баткенской области таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам граждан Кыргызстана. Жители села были эвакуированы. Киргизские пограничники заняли оборонительные позиции на границе с Таджикистаном.

Ранее прессслужба киргизских пограничников сообщила, что таджикская сторона перекрыла трассу, идущую из Баткенской области Кыргызстана, а на территории Таджикистана зафиксировано передвижение военной техники.

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Ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение 29 апреля зафиксировала на Донбассе 118 нарушений режима прекращения огня.