В квартире и офисе адвоката Трампа провели обыски из-за "украинского скандала"

Рудольф Джулиани Фото из открытых источников

Сам Джулиани назвал это расследование политическим

Следователи провели обыски в нью-йоркской квартире и офисе адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани в рамках расследования его деятельности в Украине. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, во время обыска следователи федеральных органов США изъяли электронные устройства в квартире и офисе Джулиани.

Как отмечается, масштабы расследования зарубежной и деловой деятельности Джулиани неизвестны, однако по крайней мере частично они касаются деятельности экс-адвоката Трампа в Украине.

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Следует отметить, что ранее сам Джулиани называл это расследование "сугубо политическим преследованием".

Напомним, 25 сентября 2019 года Государственный департамент Соединенных Штатов Америки опубликовал стенограмму разговора президента Украины Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа, в результате чего начались слушания по делу импичмента американского лидера. Речь идет о переговорах президентов 25 июля 2019 года.