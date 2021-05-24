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В крови солиста группы-победителя Евровидения-2021 не обнаружили наркотики

Итальянская группа Måneskin Фото из открытых источников

Организаторы назвали ситуацию спекуляцией

Солист группы Måneskin, которая стала победителем Евровидения-2021, Давид Дамиано добровольно сдал тест на наркотики, после того, как соответствующие подозрения начали распространять в соцсетях, результат оказался отрицательным. Об этом сообщает организатор Евровидения Европейский вещательный союз.

Как отмечается, в социальных сетях Дамиано обличили в том, что он якобы употреблял наркотики в грин-руме во время финала песенного конкурса. 

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В ЕВС заявили, что по просьбе итальянской стороны выполнили тщательную проверку фактов и всех доступных материалов. Также в понедельник, 24 мая, солист Måneskin добровольно прошел тест на наркотики и получил отрицательный результат. 

"В грин-руме не было употребления наркотиков, и мы считаем дело закрытым. Мы насторожены, что неточные спекуляции, приводящие к фейковым новостям, затмили дух и исход события и несправедливо повлияли на группу", - подчеркнули в Европейском вещательном союзе.

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Напомним, 22-го мая в Роттердаме состоялся гранд-финал 65-го Евровидения. Нынешним победителем конкурса стала Италия, за которую отдали 524 голоса, а украинская группа GO_A с 364 баллами заняла 5-ю строчку. 

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