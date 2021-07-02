В Кремле не ведут никакой подготовки к встрече Путина с Зеленским

Зеленский и Путин Фото из открытых источников

В Кремле пока не ведут подготовку к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает "Страна".

Также в беседе с журналистами спикер Кремля добавил, что слова Зеленского о разности народов двух стран "никак не укладываются в процесс подготовки встречи" лидеров.

"Да и, кстати сказать, если абстрагироваться от таких неудачных с нашей точки зрения заявлений, субстантивно никакой подготовки не ведется и никакие шаги в этом плане не предпринимаются", - сообщил Песков.

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Напомним, на днях во время прямой линии президент РФ Путин заявил, что не считает украинцев недружественным народом. А вот руководство Украины он назвал недружественным.

Также российский лидер сообщил, что не отказывается от встречи с главой Украины Владимиром Зеленским, но надо понять, о чем говорить. По его словам, Зеленский отдал Украину под полное внешнее управление.

Также Путин назвал условия для встречи с Зеленским - вернуть русский язык и убрать военную угрозу.