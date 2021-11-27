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В Косово обстреляли школьный автобус, есть погибшие

Иллюстративное фото

Трех подростков доставили в больницу с ранениями

На западе Косово обстреляли школьный автобус, в результате погибли двое подростков и водитель. Об этом сообщает NTD.

Как отмечается, в пятницу на западе Косово неизвестный открыл огонь по автобусу, внутри которого находились восемь подростков.

По данным местной полиции, на месте происшествия погиб водитель автобуса, трое подростков доставили в больницу с ранениями, где двое из них скончались. Состояние третьего раненого пока стабильное.

В полиции сообщили, что нападавший открыл огонь из автоматического оружия, мотив нападения пока не установлен. Расследование продолжается.

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Напомним, ранее по меньшей мере три человека пострадали на аэродроме в штате Атланта вследствие выстрела, который сделал один из пассажиров во время прохождения процедуры проверки багажа.

Всего в течение 2021 года на контрольно-пропускных пунктах аэропорта Атланты обнаружили более 450 единиц огнестрельного оружия.

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