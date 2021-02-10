В Конгресс внесли законопроект о запрете правительству США признавать российскую аннексию Крыма

Конгресс США Фото из открытых источников

Документ внесли 8 февраля

В Конгрессе США зарегистрирован законопроект H.R.922, который предусматривает введение запрета на признание американским правительством российской аннексии Крыма. Соответствующая информация размещена на сайте Конгресса.

Как отмечается, полное название законопроекта - "запретить правительству США признание претензии Российской Федерации на суверенитет над Крымом".

Известно, что автором документа является член Палаты представителей от Демократической партии Джеральд Коннолли.

Законопроект поступил в Конгресс 8 февраля и в этот же день был направлен в Комитет Палаты представителей по иностранным делам. Пока текста документа в публичном доступе нет.

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Напомним, недавно Национальный центр управления и испытаний космических средств Украины зафиксировал новые военные объекты, которые появились в Крыму с начала российской оккупации.