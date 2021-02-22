В Конго атаковали конвой ООН, убит итальянский посол

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Пока неизвестно, кто именно напал на миссию

В городе Гома ДР Конго боевики обстреляли колонну Стабилизационной миссии ООН, в результате чего погиб посол Италии в Конго Лука Аттанасио. Об этом пишет Associated Press.

Сообщается, что Лука Аттанасио находился в одном из внедорожников с солдатами корпуса карабинеров, один из солдат погиб.

Пока неизвестно, кто именно напал на миссию. Ни одна из повстанческих групп пока не взяла на себя ответственность.

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Ранее в Судане четверо вооруженных неизвестных напали на консульство Украины и пытались украсть деньги и имущество. Тогда злоумышленников удалось задержать на месте.