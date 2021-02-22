В Конго атаковали конвой ООН, убит итальянский посол
Пока неизвестно, кто именно напал на миссию
В городе Гома ДР Конго боевики обстреляли колонну Стабилизационной миссии ООН, в результате чего погиб посол Италии в Конго Лука Аттанасио. Об этом пишет Associated Press.
Сообщается, что Лука Аттанасио находился в одном из внедорожников с солдатами корпуса карабинеров, один из солдат погиб.
Пока неизвестно, кто именно напал на миссию. Ни одна из повстанческих групп пока не взяла на себя ответственность.
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