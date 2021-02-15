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В конце недели Израиль ослабит карантин

Фото из открытых источников

В школы вернутся ученики 5 и 6 классов

Правительство Израиля решило ослабить карантинные ограничения в стране с 21 февраля. Об этом пишет The Times Of Israel.

В частности, в воскресенье в Израиле возобновят свою работу спортивные и тренажерные залы, бассейны, фитнес-клубы, гостиницы (без ресторанов) и учреждения культуры. Однако посетить их смогут лишь лица, получившие две прививки против коронавируса.

Однако уличные магазины, торговые центры, рынки, музеи и библиотеки откроют свои двери для всех желающих.

В то же время в школы вернутся ученики 5 и 6 классов.

Синагогам и другим молитвенным домам будет разрешено открыться несколько раньше - 19 февраля. Однако посещаемость будет ограничена 10 людьми в помещении и 20-на улице.

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Напомним, недавно правительство Израиля продолжило еще на две недели, до 20 февраля, запрет на авиаперелеты. Согласно сообщению, для определенных категорий населения будут сделаны исключения.

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