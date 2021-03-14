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В конце марта к Земле приблизится 600-метровый астероид

Движение астероида 2001 FO32 NASA/Ames/JPL-Caltech

От окажется за 2 млн километров от нашей планеты

Мимо Земли 21 марта пролетит астероид 2001 FO32. Об этом сообщает Naked Science

Как отмечается, в ближайшей точке он будет находиться на расстоянии 2 млн километров от нашей планеты. Его диаметр достигает 914 метров, а ширина - от 440 до 680 метров. 

При этом добавляется, что он промчится мимо Земли со скоростью около 124 тысяч километров в час. 

Однако, специалисты убеждают, что астероид не будет иметь никакой угрозы для планеты. 

"Мы обнаружили астероид 20 лет назад и хорошо изучили траекторию его орбиты вокруг Солнца", - пояснил директор Центра изучения околоземного объекта Пол Чодас. 

Кроме этого, такая "встреча" предоставит специалистам возможность получить более точное представление о размерах астероида и его альбедо. Также изучая спектр света, отраженного от поверхности астероида, астрономы собираются измерить "отпечаток" химии минералов.

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Раньше астероид 2001 FO32 считали "потенциально опасным". Прогнозировалось, что он станет самым большим и самым быстрым космическим камнем. 

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