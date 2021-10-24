В Колумбии задержали самого разыскиваемого наркобарона страны

Один полицейский погиб во время операции

"Это самый большой удар по наркобизнесу в нашей стране в этом веке", - сказал президент Колумбии Иван Дуке комментируя задержание преступника.

По словам Дуке, один полицейский погиб во время операции.

Власти Колумбии заявили, что разведданные данные, предоставленные США и Великобританией, привели колумбийских правоохранителей и военных к месту тайника Отониэля, которое было защищено восемью кругами безопасности.

Подчеркивается, что ранее Колумбия предложила вознаграждение в размере до 3 миллиардов песо (около 800 000 долларов) за информацию о местонахождении Отоніеля, тогда как правительство сша назначил вознаграждение в размере 5 миллионов долларов за помощь в его поиске.

Новости по теме: Дом мексиканского наркобарона Эль Чапо разыграли в лотерею

Напомним, ранее в Киеве задержали известного наркобарона Эвелина Банева-Брэндо, находившийся в розыске несколько лет. В Италии и Румынии ему грозит лишение свободы на 20 и 10,5 лет.