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В Колумбии задержали самого разыскиваемого наркобарона страны

Самого разыскиваемого наркобарона задержали в Колумбии Associated Press

Один полицейский погиб во время операции

В Колумбии задержали крупнейшего наркобарона страны и лидера мафиозного клана "дель Гольфо" Дайро Антонио Усугу, известного по прозвищу Отониэль. Об этом сообщает The Guardian.

"Это самый большой удар по наркобизнесу в нашей стране в этом веке", - сказал президент Колумбии Иван Дуке комментируя задержание преступника.

По словам Дуке, один полицейский погиб во время операции.

Власти Колумбии заявили, что разведданные данные, предоставленные США и Великобританией, привели колумбийских правоохранителей и военных к месту тайника Отониэля, которое было защищено восемью кругами безопасности.

Подчеркивается, что ранее Колумбия предложила вознаграждение в размере до 3 миллиардов песо (около 800 000 долларов) за информацию о местонахождении Отоніеля, тогда как правительство сша назначил вознаграждение в размере 5 миллионов долларов за помощь в его поиске.

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Напомним, ранее в Киеве задержали известного наркобарона Эвелина Банева-Брэндо, находившийся в розыске несколько лет. В Италии и Румынии ему грозит лишение свободы на 20 и 10,5 лет.

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