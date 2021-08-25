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В Колумбии мужчина сделал семь прививок от COVID-19 различными вакцинами

Фото из открытых источников

Мужчина с явными психологическими проблемами получил прививку Sinovac, AztraZeneca, Pfizer и Janssen

В колумбийском городе Кали мужчина получил семь прививок от коронавируса. Об этом сообщает Noticias Caracol.

Согласно сообщению, мужчина получил прививку препаратами компании Sinovac, AztraZeneca, Pfizer и Janssen.

По данным органов здравоохранения, у мужчины не было никакой реакции на полученное количество вакцин, и к нему не будут применены какие-либо санкции.

"Человек, который был привит семь раз в разных мегацентрах города, уже полностью идентифицировано, это мужчина старше 60 лет с явными психологическими проблемами", - сообщила секретарь здравоохранения Кали Міерланді Торрес.

По ее словам, этот случай был выявлен еще 21 июля и с тех пор началось расследование.

"Это явно свидетельствует о недостатках, которые мы имеем в информационных системах, чтобы иметь данные о вакцинированных людей в реальном времени, и, очевидно, что такая ситуация затрудняет немедленное выявление подобных случаев и получения информации о них в течение более длительного периода", - добавила она.

В то же время стало известно, что органы здравоохранения начнут поиск новых людей, у которых могла произойти передозировка вакцинами от коронавируса.

Новости по теме: В Литве женщине ошибочно ввели пятикратную дозу вакцины Pfizer против COVID-19

Напомним, в начале года в Сингапуре сотруднику Национального офтальмологического центра ошибочно ввели пятикратную дозу вакцины против коронавирусной болезни COVID-19 производства компании Pfizer.

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