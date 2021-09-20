В Китае запустили грузовой космический корабль "Тяньчжоу-3". Фото

Запуск ракеты-носителя Long March-7 Y4 состоялся 20 сентября с космодрома Центра запуска спутников Вэньчан

Отмечается, что запуск ракеты-носителя Long March-7 Y4 состоялся 20 сентября с космодрома Центра запуска спутников Вэньчан на острове Хайнань.

Впоследствии "Тяньчжоу-3" пристыкуется к базовой модули космической станции "Тяньхе" и второй китайской пилотируемой орбитальной станции "Тяньгун-2".

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Напомним, ранее китайский космический корабль "Шэньчжоу-12", на борту которого находятся китайские тайкунавты Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо, отделился от основного модуля космической станции "Тяньхэ" сегодня, 16 сентября, в 8:56 утра по пекинскому времени.

Все трое космонавтов жили и работали в "Тяньхэ" в течение 90 дней, что является самым продолжительным пребыванием китайских тайкунавтов в космосе.