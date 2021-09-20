home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

В Китае запустили грузовой космический корабль "Тяньчжоу-3". Фото

Китай запустил космогрузку "Тяньчжоу-3" Синьхуа

Запуск ракеты-носителя Long March-7 Y4 состоялся 20 сентября с космодрома Центра запуска спутников Вэньчан

Канцелярия программы пилотируемой космонавтики Китая (CMSA) заявила о запуске в космос грузового корабля "Тяньчжоу-3", который доставит необходимые материалы для продолжения строительства первой космической станции КНР в космосе. Об этом сообщает "Синьхуа".

Отмечается, что запуск ракеты-носителя Long March-7 Y4 состоялся 20 сентября с космодрома Центра запуска спутников Вэньчан на острове Хайнань.

Впоследствии "Тяньчжоу-3" пристыкуется к базовой модули космической станции "Тяньхе" и второй китайской пилотируемой орбитальной станции "Тяньгун-2".

Новости по теме: Китай успешно завершил первую пилотируемую миссию

Напомним, ранее китайский космический корабль "Шэньчжоу-12", на борту которого находятся китайские тайкунавты Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо, отделился от основного модуля космической станции "Тяньхэ" сегодня, 16 сентября, в 8:56 утра по пекинскому времени.

Все трое космонавтов жили и работали в "Тяньхэ" в течение 90 дней, что является самым продолжительным пребыванием китайских тайкунавтов в космосе.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект