В Китае зафиксировали заражение человека птичьим гриппом H5N6
Заболел 55-летний мужчина из города Бажонг в провинции Сычуань
Китай подтвердил первый случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H5N6 в провинции Сычуань. Об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, 55-летний мужчина, который заразился птичьим гриппом в городе Бажонг, был госпитализирован в больницу.
По данным государственная телекомпания CCTV, птицу забили в окрестностях.
По мнению экспертов, заражение было случайным, поэтому риск эпидемии крайне низкий".
Ранее сообщалось, что Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила о первом в мире случае заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3. Заболел 41-летний мужчина в восточной провинции Цзянсу. Инфицированный был госпитализирован в связи с повышением температуры. В тот же день ему поставили диагноз. В то же время, подробности о том, как именно мужчина был заражен этим вирусом, не сообщаются.