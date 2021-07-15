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В Китае зафиксировали заражение человека птичьим гриппом H5N6

Фото из открытых источников

Заболел 55-летний мужчина из города Бажонг в провинции Сычуань

Китай подтвердил первый случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H5N6 в провинции Сычуань. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, 55-летний мужчина, который заразился птичьим гриппом в городе Бажонг, был госпитализирован в больницу.

По данным государственная телекомпания CCTV, птицу забили в окрестностях.

По мнению экспертов, заражение было случайным, поэтому риск эпидемии крайне низкий".

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Ранее сообщалось, что Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила о первом в мире случае заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3. Заболел 41-летний мужчина в восточной провинции Цзянсу. Инфицированный был госпитализирован в связи с повышением температуры. В тот же день ему поставили диагноз. В то же время, подробности о том, как именно мужчина был заражен этим вирусом, не сообщаются.

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