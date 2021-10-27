В Китае ввели ограничения на высоту небоскребов

Запрещается строить дома высотой более 250 м в городах с населением менее 3 млн человек

В Китае ввели строгие ограничения на строительство новых небоскребов, эту информацию подтвердили два государственных органа. Об этом сообщает Агентство Xinhua.

Как отмечается, отныне в стране запрещается сооружать здания, в городах с городским населением более 3 млн человек, высотой более 500 метров, а здания высотой более 250 метров можно строить только с соблюдением строгих ограничений.

Также запрещается строить дома высотой более 250 м в городах с населением менее 3 млн человек.

Известно, что любой жилой дом высотой более 80 метров или административное здание высотой более 100 метров должны соответствовать местным стандартам противопожарной безопасности, чтобы получить разрешение на строительство.

Кроме того, запретили строительство небоскребов в исторических районах, объектах культурного наследия и районах с интенсивным движением транспорта.

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Напомним, ранее в столице Объединенных Арабских Эмиратов, Абу-Даби, взорвали одновременно четыре небоскреба. Это стало самым безопасным контролируемым взрывом в мире.