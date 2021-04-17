В Китае в одной из карстовых пещер обнаружили руины возрастом 40 тыс. лет

Их уже назвали "самыми древними" в провинции

Синьхуа

На юго-западе Китая были найдены самые древние руины - возрастом от 40 тысяч лет, сообщает "Синьхуа".

Как отмечается, открытие было сделано в одной из пещер карстового рельефа на территории центральной части провинции Гуйчжоу.

"Эти памятники запечатлели несколько десятков тысяч лет человеческой деятельности. Их возраст насчитывает от 40 000 до 2000 лет", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее китайские археологи объявили о новых крупных открытиях, сделанных в легендарных руинах Саньсиндуй, расположенных в провинции Сычуань на юго-западе страны.

По словам ученых, находки помогут пролить свет на истоки происхождения всей китайской культуры.

В частности, они обнаружили в руинах шесть новых жертвенных ям и раскопали более 500 предметов, история которых насчитывает примерно 3 тыс. лет.