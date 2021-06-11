В Китае ученые нашли новые коронавирусы у летучих мышей

Фото из открытых источников

По их словам, один из них генетически близок к SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19

Китайские ученые заявили, что обнаружили ряд новых коронавирусов у летучих мышей. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, ученый Вейфен Ши из университета Шаньдуна и его коллеги собрали образцы в лесных летучих мышей в провинции Юньнань на юго-западе Китая в период с мая 2019 года по ноябрь 2020 года. В частности, проверили мочу и фекалии, а также взяли мазки изо рта животных.

"В целом мы собрали 24 новые геномы коронавирус из разных видов летучих мышей, в том числе четыре коронавируса, похожие на SARS-CoV-2", - отметили исследователи.

Новости по теме: ВОЗ прогнозирует распространение более заразного штамма коронавируса в Европе

По их словам, один из новых коронавирусов – это вирусный образец под названием RpYN06, найденный в подковообразных летучих мышей (Rhinolophus cornutus), генетически очень близок к SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.