В Китае ученые нашли новые коронавирусы у летучих мышей
По их словам, один из них генетически близок к SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19
Это говорит о том, что тесно связанные с нынешней пандемией вирусы продолжают циркулировать в популяциях летучих мышей, отмечают ученые.
Напомним, ранее в Малайзии ученые обнаружили ранее неизвестный коронавирус, который передается от собак к человеку. В частности, ученые проанализировали мазки из носа более 300 пациентов, которые лечились от пневмонии в больнице Саравака. В восьми из них был обнаружен ранее неизвестный коронавирус, который ученые назвали CCoV-HuPn-2018.
По словам ученых, ранее этот вирус инфицировал только собак. Может ли он передаваться от человека к человеку и как иммунитет людей может с ним справляться, пока им только предстоит узнать.