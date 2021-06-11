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В Китае ученые нашли новые коронавирусы у летучих мышей

Фото из открытых источников

По их словам, один из них генетически близок к SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19

Китайские ученые заявили, что обнаружили ряд новых коронавирусов у летучих мышей. Об этом сообщает CNN.
 
Как отмечается, ученый Вейфен Ши из университета Шаньдуна и его коллеги собрали образцы в лесных летучих мышей в провинции Юньнань на юго-западе Китая в период с мая 2019 года по ноябрь 2020 года. В частности, проверили мочу и фекалии, а также взяли мазки изо рта животных.
 
"В целом мы собрали 24 новые геномы коронавирус из разных видов летучих мышей, в том числе четыре коронавируса, похожие на SARS-CoV-2", - отметили исследователи.
 
 
По их словам, один из новых коронавирусов – это вирусный образец под названием RpYN06, найденный в подковообразных летучих мышей (Rhinolophus cornutus), генетически очень близок к SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

Это говорит о том, что тесно связанные с нынешней пандемией вирусы продолжают циркулировать в популяциях летучих мышей, отмечают ученые.

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Напомним, ранее в Малайзии ученые обнаружили ранее неизвестный коронавирус, который передается от собак к человеку. В частности, ученые проанализировали мазки из носа более 300 пациентов, которые лечились от пневмонии в больнице Саравака. В восьми из них был обнаружен ранее неизвестный коронавирус, который ученые назвали CCoV-HuPn-2018.

По словам ученых, ранее этот вирус инфицировал только собак. Может ли он передаваться от человека к человеку и как иммунитет людей может с ним справляться, пока им только предстоит узнать.

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