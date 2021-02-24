В Китае суд обязал мужчину заплатить жене за домашнюю работу

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Женщина должна получить 50 000 тысяч китайских юаней за пять лет неоплачиваемого труда.

Пекинский суд по делам брачных отношений заставил мужа компенсировать жене работу по дому, которую она выполняла, когда была с ним в браке. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что мужчина по фамилии Чен в прошлом году подал на развод со своей женой по фамилии Ван после того, как состоял с ней в браке с 2015 года.

Сначала она не хотела расставаться, но позже начала требовать финансовой компенсации за свой труд, утверждая, что Чен не брал на себя никаких обязательств в работе по дому или в уходе за детьми.

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Окружной суд Пекина вынес решение в ее пользу и приказ мужу выплачивать ежемесячные алименты на сына в размере 2 тысячи юаней (примерно 300 долларов США), а также единовременную выплату в размере 50 тысяч юаней (7700 долларов США) за уже выполненную домашнюю работу.

Заработная плата в Китае колеблется между 7410 юаней (1140 долларов США) в месяц минимальной зарплаты до 131 000 юаней (примерно 20 000 долларов США) максимального месячного дохода.

Судья, выносивший приговор, сказал журналистам, что при разводе обычно разделяются на половину материальные блага. Однако работа по дому является ценностью нематериального блага.

Решение принято согласно новому гражданскому кодексу Китая, который вступил в действие в этом году.

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Согласно новому закону, партнер имеет право требовать компенсацию при разводе, если он или она несет большую ответственность за воспитание детей, уход за родственниками преклонного возраста или помощь партнерам в работе.

Ранее в Китае на такую компенсацию могли рассчитывать лишь те пары, которые подписали брачный контракт, однако его в Китае подписывают не часто.

Как отмечается, это дело получило большую огласку в интернете и начало дискуссию о ценности домашней работы. При этом некоторые заявляли, что сумма компенсации слишком низкая.

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Ранее сообщалось, что в канадской провинции Квебек находчивая женщина решила перехитрить карантинные запреты и пошла гулять со своим мужем на поводке.