В Китае разработали робота для сбора космического мусора

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Манипулятор может также использоваться во время опасных операций, таких как обыск мест природных катаклизмов

Китайские ученые создали концепт современного очень гибкого робота, потенциально способного эффективно собирать космический мусор. Об этом сообщает Синьхуа.

"Исследователи из Тяньцзиньского университета разработали роботизированный манипулятор, пригодный для использования для поиска и сбора обломков спутников и другой космической техники, кружащей на орбите Земли”, - говорится в материале.

Как отмечается, созданный манипулятор “напоминает конечность осьминога или хобот слона, и состоит из “хребта”, сделанного из очень гибкого сплава никеля и титана, способного самостоятельно восстанавливать свою форму после деформации внешними силами”. Устройство также оборудовано камерой и механизмом захвата.

Манипулятор может также использоваться во время опасных операций, таких как обыск мест природных катаклизмов и ремонт двигателей на промышленных объектах с ограниченным пространством.

Сейчас разработчики манипулятора сотрудничают с китайским аэрокосмическим исследовательским институтом над организацией его наземных испытаний.

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Ранее сообщалось, что Европейское космическое агентство (ESA) и швейцарская компания ClearSpace SA планируют в 2025 году отправить специальный корабль по сбору космического мусора.