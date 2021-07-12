В Китае разработали пластик, который будет разлагаться на солнце за короткий срок

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Это поможет создать электронику, которую легче утилизировать

Исследователи в Китае разработали новый вид пластмассы, разрушающейся всего за неделю под воздействием солнечного света и кислорода, что, по их мнению, поможет создать электронику, которую легче утилизировать. Об этом сообщает New Atlas.

Новый материал появился, когда автор исследования Лян Ло из китайского Университета науки и техники Хуачжун работал над усовершенствованным типом химических датчиков. Специалист по материалам разрабатывал новую полимерную пленку, которая меняла цвет в ответ на уровень рН. Этот процесс был обусловлен уникальной молекулярной структурой материала, причем цепи мономеров придавали пленке насыщенно-красный цвет и забирали его, когда эти связи разрывались.

Во время экспериментов команды Лян обнаружил, что насыщенный красный цвет пленки быстро исчезает, и материал распадается за несколько дней на солнечном свете. Разрыв этих связей является общей целью исследовательских усилий для лучшей переработки пластмасс, и во время экспериментов ученый, возможно, невзначай создал перспективную, экологически чистую версию материала.

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Молекулярный состав пластика таков, что этот вид материала непригоден для использования в бутылках с газированной водой или сумках для покупок, поскольку он стабилен только как функциональный материал в темноте и без кислорода. Но под воздействием солнечного света и воздуха он быстро распадается и полностью разлагается в течение недели, не оставляя вне себя экологически вредных фрагментов микропластика. Однако побочным продуктом процесса является янтарная кислота, встречающаяся в природе, которая потенциально может быть переработана для коммерческого использования в фармацевтических и пищевых продуктах.

Такой пластик может применяться в гибкой электронике или смартфонах, где он был бы изолирован от воздуха и света в течение своего срока службы. Лян заявляет, что при таком использовании материал может прослужить годами, а затем облегчит утилизацию этих типов устройств после использования. Ученый планирует продолжать изучать возможности по этим видам разлагающихся пластических материалов, но отмечает, что до коммерциализации еще много лет.

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Ранее сообщалось, что в ООН будут бороться с загрязнением водоемов и мирового океана пластиком.