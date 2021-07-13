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В Китае разработали дрон-акулу для проведения подводных разведывательных операций

В Китае разработали дрон-акулу для подводной разведки dronedj.com

Общая ее длина равна 2,2 метра, а максимальная скорость под водой 18,5 км в час

Пекинская компания Boya Gongdao Robot Technology разработала дрон Robo-Shark в форме акулы для выполнения задач китайских военных. Об этом сообщает DroneDJ.

Отмечается, что общая длина акулы-дрона равна 2,2 метра, а максимальная скорость под водой – 18,5 км в час.

Также аппарат оборудован системой "всестороннего избежания помех".

Кроме того, у Robo-Shark "значительное пространство внутри" для загрузки новых технологий, благодаря которым дрон увеличивает свои возможности в рамках специальных миссий.

Подчеркивается, что дрон был изготовлен, в частности, для проведения подводных разведывательных операций, поиска и спасения людей, наблюдения за подводными лодками.

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Напомним, ранее в Соединенных Штатах компания Aevum представила крупнейший в мире дрон Ravn X, который также может во время полета запускать небольшие спутники на орбиту. Летательный аппарат имеет 70% запчастей, которые можно повторно использовать. 
 
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