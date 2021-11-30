В Китае просочились засекреченные документы о Си Цзиньпине по притеснению уйгуров

Председатель КНР Си Цзиньпин Reuters

В документах говорится, что глава КНР Си Цзиньпин и премьер Ли Кэцян призвали к мерам, которые привели к принуждению задержанных уйгуров к работе на фабриках

В Китае произошла масштабная утечка секретных документов, которые связывают высших руководителей государства, в частности главу КНР Си Цзиньпина, с репрессиями против мусульман уйгуров. Об этом сообщает ВВС.

Согласно сообщению, документы, названные Синьцзянскими бумагами, в честь региона, где проживает большинство уйгуров Китая, свидетельствуют о том, что лидеры Коммунистической партии Китая (КПК), включая Си Цзиньпина и премьер-министра Ли Кэцяна призвали к мерам, которые привели к принудительному интернирования, принудительной ассимиляции, "перевоспитание" и принуждения задержанных уйгуров работать на фабриках.

Подобные документы были рассекречены ранее, но последняя утечка содержит ранее неизвестную информацию. Ее передали в Уйгурского трибунала – независимый народный суд в Великобритании – в сентябре, но ранее не публиковались полностью.

В свою очередь, Пекин отрицал обвинения в геноциде уйгуров и их эксплуатации в трудовых лагерях, объясняя свою политику необходимостью искоренения сепаратизма и радикального исламизма.