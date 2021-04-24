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В Китае представили марсоход, названный в честь бога огня. Видео

Марсоход "Журонг" Синьхуа

Имя для аппарата выбирали люди со всех уголков планеты

В Китае представили первый в стране марсоход. Произошло это на церемонии открытия нынешнего Дня космоса, которая проходила в Нанкине, столице восточно-китайской провинции Цзянсу, сообщает Global Times.

Согласно данным Китайского национального космического управления (CNSA), марсоход "Журонг", назван по имени бога огня в китайской мифологии, должен "зажечь искру межпланетных исследований" Китая.

Отметим, кампания по присвоению имени марсохода стартовала в июле 2020 года. Пользователям сети со всего мира было предложено проголосовать за своего фаворита с 10 имен-кандидатов с 20 января по 28 февраля. В марте появились три вероятных имена, среди которых оказалось имя "Журонг".

240-килограммовый марсоход имеет 1,85 метра в высоту при рассчитанном сроке службы - 3 марсианских месяца, что составляет примерно 92 дня на Земле.

Напомним, накануне внимание было приковано к марсоходу NASA Perseverance. Он передал на Землю видео первого полета вертолета на Марсе.

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