В Китае нашли фруктовое вино, возраст которого составляет 3 тыс. лет
Ученые полагают, что оно было изготовлено во времена династии Чжоу - 1046-256 гг. до н. э.
Китайские археологи обнаружили фруктовое вино, возраст которого составляет 3 тыс. лет. Об этом сообщает "Синьхуа".
Как отмечается, произошло открытие на месте раскопок древней гробницы в городе Юньчэн северокитайской провинции Шаньси.
Ученые полагают, что найденный напиток был изготовлен во времена династии Чжоу, а это 1046-256 гг. до н. э.
Напомним, ранее китайские археологи объявили о новых крупных открытиях, сделанных в легендарных руинах Саньсиндуй, расположенных в провинции Сычуань на юго-западе страны.
По словам ученых, находки помогут пролить свет на истоки происхождения всей китайской культуры.
В частности, они обнаружили в руинах шесть новых жертвенных ям и раскопали более 500 предметов, история которых насчитывает примерно 3 тыс. лет.