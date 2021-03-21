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В Китае нашли фруктовое вино, возраст которого составляет 3 тыс. лет

Ученые полагают, что оно было изготовлено во времена династии Чжоу - 1046-256 гг. до н. э.

Китайские археологи обнаружили фруктовое вино, возраст которого составляет 3 тыс. лет. Об этом сообщает "Синьхуа".

Как отмечается, произошло открытие на месте раскопок древней гробницы в городе Юньчэн северокитайской провинции Шаньси.

Ученые полагают, что найденный напиток был изготовлен во времена династии Чжоу, а это 1046-256 гг. до н. э.

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Напомним, ранее китайские археологи объявили о новых крупных открытиях, сделанных в легендарных руинах Саньсиндуй, расположенных в провинции Сычуань на юго-западе страны. 

По словам ученых, находки помогут пролить свет на истоки происхождения всей китайской культуры.

В частности, они обнаружили в руинах шесть новых жертвенных ям и раскопали более 500 предметов, история которых насчитывает примерно 3 тыс. лет.

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