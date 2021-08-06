В Китае археологи раскопали старейший монетный двор в истории

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В китайском городе Гуаньчжуань провинции Хэнань археологи раскопали самый старый 2600-летний монетный двор в мире, в котором массово отливали миниатюрные бронзовые монеты в форме лопат. Об этом сообщил National Geographic.

Как отмечается, медный литейный завод построили не позднее 770 года до нашей эры.

"Он был хорошо организован и мог массово производить изделия из меди и медных сплавов", - сообщили археологи.

На его территории нашли тысячи артефактов: фрагменты изделий, глиняные формы, посуду, оружие, части колесниц, инструменты и украшения.

Также, проведя радиоуглеродный анализ, ученые определили, что монетный двор начал работать между 640 и 550 годами до нашей эры. На нем отливали медно-оловянно-свинцовые монеты в виде полотен лопаты, размером 14х6 сантиметров.

По словам ученых, на монеты впоследствии стали наносить надписи, обозначающие номинал. Их использовали в качестве денег до 221 года до нашей эры, пока первый китайский император Цынь не отменил их.

Как известно, самыми древними считались монеты Лидийского царства, найденные в Турции, которые датировали примерно 600 годом до нашей эры.

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