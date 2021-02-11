В Китае археологи нашли крем для лица возрастом 2700 лет

Горшок с кремом был размещен в могиле древнего дворянина

Древний горшок с кремом Wiley Online Library

В Китае археологи обнаружили горшок с кремом для лица, возраст которого оценивается в 2700 лет. Об этом сообщает Archaeometry.

Отмечается, что украшен бронзой горшок был размещен в могиле древнего китайского дворянина. У изголовья его гроба исследователи нашли бронзовую посуду, которую часто находили в гробницах высокопоставленных лиц. При этом крышка была закрыта, а при открытии банки было обнаружено около 6 граммов желтовато-белых комков.

Эти комочки оказались кремом, который был изготовлен из животного жира и формы карбоната кальция, которая называется "лунное молоко". Ученые предполагают, что его присутствие в жирах имело отношение к "культу пещеры даосской школы".

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Известно, что карбонат кальция хорошо впитывает пот и жир, поэтому его наличие могло оказывать крему матирующего эффекта. В тот период истории Китая было популярным отбеливание кожи, с чем также справляется пастообразный карбонат кальция. Поэтому вероятно, что "лунное молоко" использовалось благодаря косметическим и мистическим свойствам.

При этом крышка горшка помогла сохранить животные жиры. Как оказалось, они были получены от жвачных животных, таких как корова. По словам ученых, эти коровы могли быть одомашненной выращены на диете из проса, что важно для понимания сельского хозяйства того времени. А в креме животный жир мог использовался через увлажняющие свойства.

Открытие считают большим прорывом в области ранней косметической индустрии в Китае и является самым ранним свидетельством использования коровьего жира в древней китайской косметике. Также важным является то, что крем был обнаружен, скорее всего, в могиле мужа, ведь в то время чаще всего описывались женщины, которые использовали косметику.

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Напомним, недавно в Израиле исследователи обнаружили фрагмент ткани с фиолетовой краской, которой пользовались во времена правления библейского царя Давида. В стране впервые нашли столь старый текстиль.