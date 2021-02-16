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В Китае аферист подделал вакцину от COVID-19 и продавал ее за границу

В Китае мужчина продавал фальшивую вакцину от коронавируса за границу Фото из открытых источников

Мужчина продавал физраствор и минеральную воду под видом вакцины от коронавируса

В Китае аферист подделал оригинальную упаковку вакцины от коронавируса и создал более 58 тысяч собственных смесей. В итоге злоумышленника арестовали. Об этом сообщает ВВС

Как выяснилось, мужчина по имени Конг вместе с командой организовал многомиллионную аферу: физраствор и минеральную воду выдавали за вакцину против COVID-19. Такая схема действовала с августа 2020 года и помогла аферистам незаконно заработать около 18 миллионов юаней (2,78 миллиона долларов). Часть доз такого препарата уже отправили за границу. Однако в какую именно страну попала подделка, пока устанавливают.

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В издании добавили, что за аналогичные преступления были арестованы более 70 человек. Всего было зафиксировано примерно 20 случаев подделок.

В частности, в ноябре 2020 года партия из 600 этих "вакцин" была отправлена в Гонконг перед отправкой за границу. Продажи осуществлялись на основе закупок вакцин по внутренним каналам "реальных производителей". Также поддельные вакцины продавались в больницах по завышенным ценам. Другие преступники проводили собственные программы вакцинации и заставляли врачей в селах вакцинировать людей препаратом непонятного происхождения. 

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что китайская компания Sinovac может задержать поставки вакцины от коронавируса COVID-19 в Украине. Таким образом, план Украины по применению этого препарата с марта может быть отсрочен на неопределенное время.  

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