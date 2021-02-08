В Китае 5G-робот провел ультразвуковое сканирование пациентке на расстоянии 400 километров

Время диагностика составило около 10 минут

Согласно сообщению, врачи провели диагностику женщине, у которой обнаружили послеродовой отек. Управление роботом осуществлялось через сеть 5G, а ультразвуковые изображения демонстрировались в реальном времени. В результате пациентке был поставлен диагноз водянки в серозных полостях.

После установления диагноза методом проведения дистанционной диагностики врачи в Лхасе предоставили план лечения.

"Пациентку изначально планировалось перевести в больницу высшего уровня, но использование робота помогло сократить время диагностики с двух дней до 10 минут", - отметил заместитель директора больницы Чэнь Ху.

К слову, местные власти развивают телемедицину на базе 5G, чтобы предоставлять более качественные медицинские услуги жителям отдаленных районов с ограниченными медицинскими ресурсами.

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Напомним, в декабре прошлого года, робот-хирург Da Vinci провел свою первую операцию во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи: без единого разреза, только проколами, он смог удалить грыжу диафрагмы.