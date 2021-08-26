В Казахстане произошел пожар и раздаются взрывы в воинской части. Видео

Взрывы на военной базе в Казахстане Sputnik Казахстан

Причины возгорания сейчас устанавливают

В Жамбылской области Казахстана на территории воинской части вспыхнул масштабный пожар и раздаются взрывы. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

"В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19:00 произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов. К тушению пожара привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах. Им оказывают содействие пожарные расчеты ДЧС по Жамбылской области", - говорится в сообщении Минобороны страны.

Также в ведомстве заявили об эвакуации более 700 жителей из ближних населенных пунктов. Все дороги к месту происшествия, в том числе железная дорога, перекрыты.

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Получение информации, а также визуальный осмотр места происшествия затруднено взрывами и пожаром. Известно, что из-за чрезвычайной ситуации задерживается ряд поездов, следующих через Жамбылскую область.

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Как отмечается, сейчас известно, что в результате взрыва были ранены 60 человек, из них 12 военнослужащих.

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В Минобороны заявили, что на складе хранятся инженерные боеприпасы. Данный вид боеприпасов имеет назначение подрыва и не имеет снарядов дальнего действия, поэтому в результате взрывов не произошло разлета осколков и фрагментов боеприпасов.

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Напомним, ранее вблизи аэропорта Кабула произошел взрыв в толпе людей, которые пытались попасть на аэродром, где американские военные пытаются эвакуировать тысячи американцев и афганцев.