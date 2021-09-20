В Казахстане мужчина открыл огонь из-за выселения из дома: Есть погибшие

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Стрельба привела к смерти представителей полиции, судебного исполнителя и гражданских

В казахстанском городе Алматы 20 сентября мужчина открыл огонь по участковым инспекторам полиции, судебным исполнителям и сотрудникам департамента по чрезвычайным ситуациям, которые пришли к нему с постановлением о выселении из частного дома. Об этом сообщила "Русская служба BBC".

Как отмечается, инцидент произошел около 17:00 по местному времени в микрорайоне Акбулак и привел к гибели пятерых человек.

Известно, что погибли майор и капитан полиции 1982 и 1988 года рождения, а также судебный исполнитель и двое гражданских лиц, вероятно, понятые или представители взыскателя.

В то же время в ДНС Алматы отметили, что сотрудники департамента не пострадали.

По словам правоохранителей, подозреваемый уже обезврежен и задержан без применения оружия.

Сейчас открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 99 Уголовного кодекса (убийство).

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