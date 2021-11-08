В Канаде впервые диагностировали астму, вызванную изменениями климата

The Science Times

У больной также сахарный диабет и сердечная недостаточность

Врач из канадской провинции Британская Колумбия поставил 70-летней пациентке диагноз "астма, вызванная изменениями климата". Об этом сообщает The Science Times.

Как отмечается, Кайл Мерритт работает в отделении неотложной помощи больницы провинции. В июне к нему обратилась 70-летняя пациентка с затрудненным дыханием. Именно тогда в Британской Колумбии фиксировали рекордную жару (49 градусов по Цельсию), в результате которой погибли по меньшей мере 595 человек.

По его словам, от жары больше всего страдали люди, которые уже имеют проблемы со здоровьем и не имеют много денег.

Известно, что женщина, у которой диагностировали астму из-за изменения климата, имела сахарный диабет и сердечную недостаточность, а также жила в трейлере без кондиционера. Из-за жары ее проблемы со здоровьем обострились.

Мерритт считает, что врачи должны не только лечить симптомы, но и понимать причину их появления. Именно поэтому он поставил пациенту диагноз, связанный с глобальным потеплением.

Новости по теме: В ООН заявили, что в результате изменения климата возникают экстремальные явления

Как сообщалось ранее, только за последние 10 лет изменение климата повлекла стихийные бедствия, которые отобрали жизни у более 400 тысяч человек, привели к огромным разрушениям и экономическим потерям. Пока недостаточно сокращения выбросов парниковых газов.