В Канаде создали робота, который способен вакцинировать без иглы

BGR

Cobi выйдет на рынок здравоохранения где-то через два года

Канадская компания Cobionix разработала автономного работа Cobi, который может вакцинировать людей без использования иглы. Об этом сообщает BGR.

Как отмечается, используя безгольну технологию прививки от другого производителя, робот вводит вакцину в виде струи жидкости под высоким давлением, который проходит через отверстие кожи, размером с человеческий волос.

Известно, что таким образом пациентам не надо будет бояться игл или следов на коже после прививки.

Сообщается, что Cobi работает полностью автономно. Он использует LiDAR-датчики для сканирования пациента. Затем робот на основе этой информации составляет 3D-карту тела пациента. Впоследствии он может проанализировать эту карту, чтобы определить лучшее место для прививки.

Кроме того, робот предоставляет инструкции пациентам, в частности, где встать и нужно ли снять одежду для прививки.

В компании заявляют, что Cobi выйдет на рынок здравоохранения где-то через два года.

Как сообщалось ранее, студенты из австралийского Университета Аделаиды разработали робота-паука для сканирования наракортской пещеры, которая была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Робот, который был разработан в рамках проекта CaveX, должен делать сканирование самой пещеры в 3D.