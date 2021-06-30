В Канаде от рекордной жары умерли 130 человек

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Во вторник, 29 июня, впервые с 1937 года в Канаде зафиксировали +49,6 °С

На западе Канады в провинции Британская Колумбия и частично в Альберте — с прошлой пятницы началась беспрецедентная жара, городок Литтон третий день подряд устанавливает температурные рекорды для всей страны, сообщает CBC.

Полиция Ванкувера с 25 июня получила сообщение о 130 случаев внезапной смерти в городе и его окрестностях. Большинство умерших были пожилыми людьми или имели хронические заболевания, поэтому полиция считает жару одним из факторов, который спровоцировал смерть жителей.

В Ванкувере и его окрестностях оборудовали охладительные центры и временные фонтанчики. Полиция усилила патрулирование.

Метеослужба Канады предупреждает о жаркой погоде в Британской Колумбии, Альберте и отдельных районах Саскачевана, Манитобе и Северо-Западных территориях.

Старший климатолог Дэвид Филипс напомнил, что Канада — самая снежная страна в мире и вторая по показателям холода.

"У нас часто начинаются морозы, бывают снежные бури, но мы нечасто можем говорить о подобной жаре. В Дубае сейчас прохладнее", - подчеркнул специалист.

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Напомним, ранее синоптики спрогнозировали, что погода в Украине в июле будет жаркой, со средней температурой 20-25°, осадки ожидаются в пределах нормы.