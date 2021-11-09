В Канаде одобрили бустерную прививку препаратом Pfizer для совершеннолетних

Дополнительную дозу можно будет получить через шесть месяцев после прохождения полного курса вакцинации

Министерство здравоохранения Канады одобрило бустерную вакцинацию всех совершеннолетних в стране. Прививки будут делать препаратом Pfizer. Об этом сообщает The Guardian .

Отмечается, что дополнительную дозу можно будет получить через шесть месяцев после прохождения полного курса вакцинации.

Это поможет повысить защиту населения после того, как штамм "Дельта" привел к новой вспышке заболеваний и госпитализации.

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Напомним, ранее мы писали, что бустерна доза вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 станет доступной жителям Украины после того, как 50% населения будут вакцинированы.

К слову, ранее главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщал, что при введении третьей дозы вакцины от коронавируса COVID-19 можно будет комбинировать препараты. Для введения бустерной дозы будет действовать принцип совместимости мРНК-вакцин или векторной с мРНК.