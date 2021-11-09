В Канаде одобрили бустерную прививку препаратом Pfizer для совершеннолетних
Дополнительную дозу можно будет получить через шесть месяцев после прохождения полного курса вакцинации
Министерство здравоохранения Канады одобрило бустерную вакцинацию всех совершеннолетних в стране. Прививки будут делать препаратом Pfizer. Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что дополнительную дозу можно будет получить через шесть месяцев после прохождения полного курса вакцинации.
Это поможет повысить защиту населения после того, как штамм "Дельта" привел к новой вспышке заболеваний и госпитализации.
Напомним, ранее мы писали, что бустерна доза вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 станет доступной жителям Украины после того, как 50% населения будут вакцинированы.
К слову, ранее главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщал, что при введении третьей дозы вакцины от коронавируса COVID-19 можно будет комбинировать препараты. Для введения бустерной дозы будет действовать принцип совместимости мРНК-вакцин или векторной с мРНК.