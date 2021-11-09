home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

В Канаде одобрили бустерную прививку препаратом Pfizer для совершеннолетних

etu.ru

Дополнительную дозу можно будет получить через шесть месяцев после прохождения полного курса вакцинации

Министерство здравоохранения Канады одобрило бустерную вакцинацию всех совершеннолетних в стране. Прививки будут делать препаратом Pfizer. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что дополнительную дозу можно будет получить через шесть месяцев после прохождения полного курса вакцинации.

Это поможет повысить защиту населения после того, как штамм "Дельта" привел к новой вспышке заболеваний и госпитализации.

Новости по теме: ВОЗ призывает богатые страны приостановить бустерную вакцинацию против коронавируса

Напомним, ранее мы писали, что бустерна доза вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 станет доступной жителям Украины после того, как 50% населения будут вакцинированы. 

К слову, ранее главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщал, что при введении третьей дозы вакцины от коронавируса COVID-19 можно будет комбинировать препараты. Для введения бустерной дозы будет действовать принцип совместимости мРНК-вакцин или векторной с мРНК.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

СМИ: США предупредили европейских союзников о риске эскалации на востоке Украины В США призвали Байдена и ЕС предоставить Украине оружие из-за войск РФ на границе ЕС исключил Украину из списка безопасных для путешествий стран, - СМИ После исключения Украины из "зеленого списка" закрытия границ ЕС не будет, - МИД

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект