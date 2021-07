В Канаде обнаружили массовое захоронение на месте школы-интерната

Захоронение состоит из более 160 необозначенных и незадокументированных могил

В Канаде на территории бывшей школы-интерната для детей коренного населения обнаружили очередное массовое захоронение. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечается, захоронение, состоящее из более 160 необозначенных и незадокументированных могил, обнаружили на острове Пенекалут неподалеку от Ванкувера.

Ранее на этом месте работала государственная школа миссионеров под управлением католической церкви. Однако пока доподлинно неизвестно, идет ли речь именно о детских захоронениях.

