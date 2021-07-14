В Канаде обнаружили массовое захоронение на месте школы-интерната

Массовое захоронение в Канаде AP

Захоронение состоит из более 160 необозначенных и незадокументированных могил

В Канаде на территории бывшей школы-интерната для детей коренного населения обнаружили очередное массовое захоронение. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечается, захоронение, состоящее из более 160 необозначенных и незадокументированных могил, обнаружили на острове Пенекалут неподалеку от Ванкувера.

Ранее на этом месте работала государственная школа миссионеров под управлением католической церкви. Однако пока доподлинно неизвестно, идет ли речь именно о детских захоронениях.

As per reports, the island was once home to a missionary school named Kuper Island Residential School. https://t.co/b2ugKPaUKf — OpIndia.com (@OpIndia_com) July 13, 2021

В свою очередь, премьер-министр Канады Джастин Трюдо отметил, что у него "разрывается сердце" за племя пенелакут и коренные народы по всей стране из-за того, что когда-то случилось с этими детьми.

К слову, в мае и июне этого года на территории двух бывших школ-интернатов в канадских провинциях Британская Колумбия и Саскачеван тоже обнаружили незадокументированные останки почти тысячи людей.

Справка:

С XIX века до конца 90-х годов ХХ века более 150 тысяч потомков коренных народов вынуждены были посещать финансируемые государством школы в рамках кампании по насильственной ассимиляции в канадское общество. Жестокое обращение с детьми там было обычным явлением, а школьники регулярно умирали в интернатах от болезней и насилия.

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Ранее сообщалось, что на территории турецкой провинции Бурдур, в древнем городе Кибира, который входит в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО, археологи нашли кладбище с 30 уникальными захоронениями. Хорошо сохранившееся захоронение обнаружили на территории разрушенной землетрясением христианской базилики, которая, вероятно, была ключевым местом религиозных собраний общины города в IV в. н. э.