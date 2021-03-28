В Канаде неизвестный напал с ножом на посетителей библиотеки, есть погибшая
Еще шесть человек доставлены в больницу с травмами
В канадском городе Норт-Ванкувер в библиотеке Линн Вэлли неизвестный напал на людей с холодным оружием. Об этом сообщает Global News.
В результате нападения погибла женщина, в больницу были госпитализированы шесть человек.
Как отмечается, нападение произошло около 13: 45 по местному времени. Тогда в библиотеке было много посетителей.
Полицейские задержали подозреваемого на месте происшествия, он ранее был известен полиции и имеет судимость.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина напал с ножом на сотрудника Генерального консульства Украины.