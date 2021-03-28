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В Канаде неизвестный напал с ножом на посетителей библиотеки, есть погибшая

Фото из открытых источников

Еще шесть человек доставлены в больницу с травмами

В канадском городе Норт-Ванкувер в библиотеке Линн Вэлли неизвестный напал на людей с холодным оружием. Об этом сообщает Global News.

В результате нападения погибла женщина, в больницу были госпитализированы шесть человек.

Как отмечается, нападение произошло около 13: 45 по местному времени. Тогда в библиотеке было много посетителей.

Полицейские задержали подозреваемого на месте происшествия, он ранее был известен полиции и имеет судимость.

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Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина напал с ножом на сотрудника Генерального консульства Украины.

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