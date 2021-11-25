В Канаде началась вакцинация от COVID детей

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Получить прививку могут дети в возрасте от 5 до 11 лет

В Канаде началась кампания по иммунизации детей от коронавируса. Об этом сообщает MedicalXpress.

Премьер Квебека Франсуа Лего сообщил, что всего через несколько часов на вакцинацию записали более 115 тысяч детей.

Отмечается, детей в Канаде прививают вакциной Pfizer.

В соседнем Онтарио тоже уже начали прививать детей. Самая густонаселенная провинция Канады - Торонто - официально начнет свою кампанию в 25 ноября.

Известно, что в Канаде один из самых высоких показателей вакцинации от COVID в мире. В стране более 85% людей в возрасте от 12 лет уже получили по две прививки от коронавирус.

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Напомним, ранее гендиректор Министерства здравоохранения Израиля Нахман Аш позволил вакцинацию детей в возрасте 5-11 лет от COVID-19.