В Канаде на озере образовался ледяной феномен

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Для появления этого явления требуется сочетание быстрого падения температуры воздуха, открытая вода и определенная скорость ветра

В Канаде на озере Манитоба возник редкий природный феномен, поверхность озера покрылась ледяными шарами. Об этом сообщает CBC.

"Обычно плоская замерзшая поверхность превратилась в нечто похожее на гальку и камни", - говорится в сообщении.

Гляциолог Джефф Кавано объяснил, что это явление возникает от перекатывания ветром замерзающей воды.

Для появления этого феномена требуется сочетание быстрого падения температуры воздуха, открытая вода и определенная скорость ветра.

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