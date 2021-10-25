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В Канаде автобус с хоккейной командой попал в аварию, есть погибшие

В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, который врезался в автобус

В канадской провинции Нью-Брансуик автобус с юниорской хоккейной командой попал в ДТП. Об этом сообщает CBC.

Как отмечается, инцидент произошел на шоссе недалеко от города Ейстл. Автобус столкнулся с легковым автомобилем, водитель которого погиб на месте.

Известно, что часть пассажиров автобуса получила незначительные травмы.

Причины аварии выясняет полиция.

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Напомним, ранее в Любушском воеводстве на западе Польши произошло ДТП в которой погибла девушка из Украины. Ей было 19 лет. Водитель и остальные пассажиры не пострадали.

 
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