В Калифорнии пылают леса: последствия аномальной жары

Стихийному бедствию противостоят около 1200 пожарных, а также авиационная и тяжелая техника

Рекордно высокая температура вызвала масштабные пожары на севере Калифорнии. Об этом сообщает AP.

"Пожарные пытаются сдержать взрывную лесной пожар в Северной Калифорнии на фоне очень высоких температур, вызванных очередной волной жары на западе США", - говорится в материале.

Отмечается, что в пятницу в Долине смерти была зарегистрирована температуру 54 градуса по шкале Цельсия, что близко к абсолютному земного рекорда в 57 градусов, зафиксированном здесь же в 1913 году.

"Воздух был настолько сухим, что часть воды, которую распылял пожарный самолет, испарялась до того, как достичь земли", - рассказали в службе лесных пожаров.

Отмечается, что пожарные обычно используют прохладные влажнее ночи для укрощения стихийного бедствия, однако на этот раз жара и низкая влажность не отступают.

"Комплекс Бэкворс - два вызванных молниями пожара, горящих в 72 км к северу от озера Тахоэ-не показывают признаков замедления на пути из региона леса Сиера Невада после удвоения в размере между пятницей и субботой", - утверждает АР.

Сейчас пожар уже начал формировать собственную погоду с молниями, способными вызвать новые вспышки. Ей противостоят около 1200 пожарных, а также авиационная и тяжелая техника.

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Напомним, ранее на юге Испании произошел масштабный пожар. Горели склады с хамоном. Столб дыма, вызванный возгоранием, был виден в нескольких километрах от места инцидента.