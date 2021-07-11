В Калифорнии пылают леса: последствия аномальной жары
Стихийному бедствию противостоят около 1200 пожарных, а также авиационная и тяжелая техника
Рекордно высокая температура вызвала масштабные пожары на севере Калифорнии. Об этом сообщает AP.
"Пожарные пытаются сдержать взрывную лесной пожар в Северной Калифорнии на фоне очень высоких температур, вызванных очередной волной жары на западе США", - говорится в материале.
Отмечается, что в пятницу в Долине смерти была зарегистрирована температуру 54 градуса по шкале Цельсия, что близко к абсолютному земного рекорда в 57 градусов, зафиксированном здесь же в 1913 году.
#CaliforniaFires -California wildfire generates its own lightning as it more than doubles in size. US Forest Service captures footage of powerful fire tornado in California. #tornado #CaliforniaFires #SugarFire #BeckwourthComplex #californiawildfires #wildfire #DeathValley pic.twitter.com/6GHmzVDgnR— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) July 11, 2021
"Воздух был настолько сухим, что часть воды, которую распылял пожарный самолет, испарялась до того, как достичь земли", - рассказали в службе лесных пожаров.
Отмечается, что пожарные обычно используют прохладные влажнее ночи для укрощения стихийного бедствия, однако на этот раз жара и низкая влажность не отступают.
"Комплекс Бэкворс - два вызванных молниями пожара, горящих в 72 км к северу от озера Тахоэ-не показывают признаков замедления на пути из региона леса Сиера Невада после удвоения в размере между пятницей и субботой", - утверждает АР.
Сейчас пожар уже начал формировать собственную погоду с молниями, способными вызвать новые вспышки. Ей противостоят около 1200 пожарных, а также авиационная и тяжелая техника.
Напомним, ранее на юге Испании произошел масштабный пожар. Горели склады с хамоном. Столб дыма, вызванный возгоранием, был виден в нескольких километрах от места инцидента.