В Калифорнии пылают леса: последствия аномальной жары

Рекордно высокая температура вызвала масштабные пожары на севере Калифорнии. Об этом сообщает AP.

"Пожарные пытаются сдержать взрывную лесной пожар в Северной Калифорнии на фоне очень высоких температур, вызванных очередной волной жары на западе США", - говорится в материале.

Отмечается, что в пятницу в Долине смерти была зарегистрирована температуру 54 градуса по шкале Цельсия, что близко к абсолютному земного рекорда в 57 градусов, зафиксированном здесь же в 1913 году.

