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В Калифорнии произошла стрельба на железной дороге, есть погибшие

Злоумышленник также погиб

В среду, 26 мая, в калифорнийском городе Сан-Хосе вооруженный мужчина устроил стрельбу на железнодорожной станции Управления транспорта долины округа Санта-Клара (VTA), в результате чего погибли по меньшей мере восемь человек. Об этом сообщает CNN

Согласно сообщению, сегодня утром правоохранители получили звонок на линию 911 о том, что вблизи центра Управления транспорта долины округа Санта-Клара, узла, в котором хранятся многочисленные легкие железнодорожные поезда и станция технического обслуживания, раздались выстрелы. 

Кроме этого, полиция получила информацию о взрывных устройствах внутри транзитного здания, где сейчас работают саперы. 

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Известно, что стрельба произошла на железнодорожной площадке, но не в Центре оперативного управления. 

Как отмечается, жертвами инцидента стали по меньшей мере восемь человек, среди них есть и сотрудники VTA, известно также и о раненых. Стрелок мертв, им оказался работник этого же транспортного управления. 

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Напомним, ранее в Чикаго произошла стрельба в Макдональдсе, в результате чего погибла семилетняя девочка, а ее отец получил тяжелое ранение. 

 

 

 

 

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