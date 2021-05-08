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В Кабуле взорвалась бомба возле школы для девочек, десятки погибших

APnews

Среди погибших - дети

Возле школы для девочек в шиитском районе западного Кабула (Афганистан) взорвалась бомба, сообщает Associated Press.

Как отмечается, в результате взрыва погибли по меньшей мере 30 человек, многие из них были школьниками в возрасте от 11 до 15 лет.

По словам официального представителя Министерства внутренних дел страны Тарика Ариана, по факту взрыва ведется расследование. Он отметил, что число погибших может увеличиться.

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В одной из близлежащих больниц журналисты AP увидели по меньшей мере 20 трупов, сложенных в ряд в коридорах и комнатах.

Возле больницы Мухаммеда Али Джинны десятки людей выстроились в очередь, чтобы сдать кровь, в то время, как родственники проверяли списки раненых, вывешенные на стенах.

Отмечено также, что по меньшей мере 50 человек были ранены. Нападение произошло, когда подошел к концу постный день.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.

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Атака произошла через несколько дней после того, как американские военнослужащие официально начали покидать страну.

Напомним, в конце апреля США, а затем и страны Североатлантического альянса (НАТО) заявили о вывод своих военных миссий из Афганистана.

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