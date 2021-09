В Кабуле талибы разогнали женскую акцию слезоточивым газом

Сообщается о по меньшей мере одной травмированной участнице марша

В столице Афганистана Кабуле радикальное исламское движение "Талибан" разогнало женскую акцию протеста, применив слезоточивый газ против людей, которые выступают за права женщин. Об этом сообщает Gandhara и Associated Press.

Согласно сообщению, мирная демонстрация проходила в субботу, 4 сентября, днем.

Участницы марша возложили цветы к мемориалу, посвященному военным, погибшим в борьбе с талибами. Затем они направились к президентскому дворцу.

Когда женщины подошли к дворцу, им преградили путь вооруженные боевики. Одна из участниц шествия рассказала журналистам, что боевики открыли огонь в воздух и применили слезоточивый газ.

После распыления слезоточивого газа и выстрелов митингующие разбежались. Сообщается о по меньшей мере одной травмированной участнице марша.

A few dozen Afghan women took to the streets of Kabul on September 3 to demand that their rights be preserved under Taliban rule. Footage taken by protesters shows Taliban gunmen initially looking on, then trying to disperse the demonstrators and stop people from filming. pic.twitter.com/z6CLZmL694