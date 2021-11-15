В Кабуле произошел еще один теракт

Синьхуа

Сработала взрывчатка в авто

В столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв двое людей получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел самопровозглашенного правительства Талибана.

Спикер министерства Кари Саид Хосте заявил, что взрыв повлек за собой самодельное взрывное устройство, но не уточнил детали.

Известно, что взрыв в Кабуле прогремел в понедельник, всего через два дня после другого взрыва, за который взяла ответственность террористическая организация "Исламское государство". Тогда в результате взрыва подорвался микроавтобус в западной части Кабула, от чего несколько человек погибли и еще несколько получили ранения.

В обоих случаях сработало взрывное устройство, прикрепленное к автомобилю. СМИ отмечают, что в Афганистане террористы очень часто действуют именно таким способом, поскольку их действия направлены не на конкретные цели, а на то, чтобы посеять хаос и панику в обществе.

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Напомним, ранее в мечети афганской провинции Нангархар вблизи пакистанской границы прогремел взрыв, в результате погибли по меньшей мере три человека и еще 15 получили ранения. По словам местного активиста, бомба, вероятно, была спрятана в громкоговорителе возле трибуны имама. А когда динамик включили, устройство сдетонировало.