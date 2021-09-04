В Кабуле погибли 17 человек во время "праздничной" стрельбы талибов, - СМИ
Боевики "Талибана" праздновали захват провинции Панджшер
В Кабуле были убиты не менее 17 человек в ходе стрельбы боевиков "Талибана" в честь празднования захвата провинции Пандшер - последней, которая оказывала сопротивление талибам в Афганистане. Об этом сообщил Reuters.
Как отмечается, лидеры сопротивления талибам отрицают факт падения провинции.
Также в результате стрельбы был ранен 41 местный житель.
По словам пресс-секретаря районной больницы в столице провинции Джелалабад Гульзади Сангар, еще 14 человек были ранены в результате "праздничной" стрельбы в провинции Нангархар на восток от столицы.
Кроме этого, стрельба вызвала критику со стороны главного представителя "Талибана" Забихуллы Муджахида.
"Избегайте стрельбы в воздух и вместо этого благодарите Бога. Пули могут навредить мирным жителям, поэтому не стреляйте без надобности",- написал он в Twitter.
Как сообщалось ранее, последняя неподконтрольная талибам провинция Афганистана Панджшер была захвачена боевиками. В Кабуле боевики отмечали эту новость выстрелами в воздух. По словам представителя "Талибана" Забиулла Муджахида, оружие и боеприпасы в руках талибов, и никто не имеет права их тратить просто так.