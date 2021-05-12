В Израиле заявили о ликвидации командиров кибер-войск ХАМАС

Также израильская армия уничтожила подразделение "Батальона Саджайя"

В ходе конфликта Израиля и Палестины ликвидированы командиры палестинских формирований, в том числе кибер-подразделения ХАМАС. Также в секторе Газа атакованы автомобили, перевозившие противотанковые ракеты. Об этом сообщает newsru.co.il , ссылаясь на пресс-службу Армии обороны Израиля.

Согласно сообщению, некоторое время назад в результате точечных ударов по целям в секторе Газа были уничтожены командиры бригады и кибер-подразделения ХАМАС.

Также израильская армия уничтожила подразделение "Батальона Саджайя". По данным палестинской стороны, с начала обострения конфликта погибли 53 жители сектора Газа.

К слову, сейчас продолжаются массированные обстрелы юга Израиля. Сигналы тревоги непрерывно звучат в Ашдоде, Ашкелоне и населенных пунктах возле сектора Газа.

Новости по теме: Совбез ООН созывает экстренное заседание из-за обострения между Израилем и Сектором Газа

Напомним, ранее в Иерусалиме между палестинцами и израильскими правоохранителями произошли массовые столкновения. В результате более 160 человек были ранены.

В свою очередь, в Европейском Союзе отметили, что Израиль должен отказаться от каких-либо посягательств на палестинские территории.

Кроме того, вчера вечером, 11 мая, в Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. Поступали данные о ракетном обстреле города из сектора Газа. Ракетный обстрел Тель-Авива начался после заявления представителя боевого крыла палестинского движения ХАМАС начать наносить удар по городу.

Часть ракет была сбита системой противовоздушной обороны "Железный купол", но некоторые все же достигли цели. Организация ХАМАС заявила, что по Тель-Авиву было выпущено более 130 ракет.