В Израиле впервые разделили сиамских близнецов

Reuters

Пациенты - это двое девочек, которые родились в прошлом году со сросшимися затылками

В Израиле в Медицинском центре Сорока провели редкую и первую в стране операцию такого рода-разделили годовалых девушек-близнецов, родившихся со сросшимися затылками. Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, операция длилась 12 часов, к ней привлекли десятки специалистов как из Израиля, так и из-за рубежа.

Девушки после операции чувствуют себя хорошо, сами дышат и едят. Ожидают, что после разделения они смогут вести полноценный образ жизни.

За несколько месяцев до операции девочкам в голову вставляли надувные силиконовые мешки, которые периодически расширялись, чтобы растянуть кожу. Затем эту растянутую кожу использовали, чтобы закрыть их головы после реконструкции черепов.

"Подготовка также включала создание трехмерной модели близнецов в виртуальной реальности. К счастью, все прошло, как мы и надеялись", — отметил главный нейрохирург центра.

Как известно, подобная операция проводилась в мире 20 раз, в Израиле — впервые.

Напомним, ранее в столице Нигерии Абудже 78 врачей успешно разделили двух сестер-сиамских близнецов, которые были соединены в области грудной клетки и живота. Девочек оперировали 78 врачей 13 часов.