В Израиле утвердили бустерную дозу вакцины против COVID-19 как обязательную

Такое решение властей, заставило десятки тысяч людей поспешить сделать третью прививку вакциной Pfizer

В Израиле утвердили третью прививку против коронавируса как обязательную. Правительство страны лишило более миллиона граждан COVID-паспортов, став первой страной, которая будет регулировать прививки как доказательство полного иммунитета. Об этом сообщает Financial Times .

Отмечается, что такое решение властей, заставило десятки тысяч людей поспешить сделать третью прививку вакциной Pfizer.

Таким шаг власти является последним толчком к тому, чтобы вывести Израиль из четвертой волны пандемии.

"Я считаю, что четвертая волна подходит к концу. Мы на пути, но я говорю это с осторожностью", - заявил генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Нахман Эш.

Власти Израиля уверяют, что те, кто вакцинировался более чем пол года назад, теперь обязаны получить бустерную дозу вакцины для продления действия COVID-паспортов.

Отмечается, что отныне только с документом о полную вакцинацию израильтяне смогут посещать бары, рестораны, кафе и другие общественные места, в том числе и рабочие офисы многих компаний.

Нарарі третью дозу вакцины в стране получили уже 3,4 млн граждан.

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Напомним, ранее мы писали, что в США начали делать бустерные прививки вакциной производства компании Pfizer/BionTech от болезни COVID-19 пожилым людям и другим категориям граждан, входящим в группы риска на фоне длительной пандемии.