В Израиле утвердили бустерную дозу вакцины против COVID-19 как обязательную
Такое решение властей, заставило десятки тысяч людей поспешить сделать третью прививку вакциной Pfizer
В Израиле утвердили третью прививку против коронавируса как обязательную. Правительство страны лишило более миллиона граждан COVID-паспортов, став первой страной, которая будет регулировать прививки как доказательство полного иммунитета. Об этом сообщает Financial Times.
Отмечается, что такое решение властей, заставило десятки тысяч людей поспешить сделать третью прививку вакциной Pfizer.
Таким шаг власти является последним толчком к тому, чтобы вывести Израиль из четвертой волны пандемии.
"Я считаю, что четвертая волна подходит к концу. Мы на пути, но я говорю это с осторожностью", - заявил генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Нахман Эш.
Власти Израиля уверяют, что те, кто вакцинировался более чем пол года назад, теперь обязаны получить бустерную дозу вакцины для продления действия COVID-паспортов.
Отмечается, что отныне только с документом о полную вакцинацию израильтяне смогут посещать бары, рестораны, кафе и другие общественные места, в том числе и рабочие офисы многих компаний.
Нарарі третью дозу вакцины в стране получили уже 3,4 млн граждан.
Напомним, ранее мы писали, что в США начали делать бустерные прививки вакциной производства компании Pfizer/BionTech от болезни COVID-19 пожилым людям и другим категориям граждан, входящим в группы риска на фоне длительной пандемии.