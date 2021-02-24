В Израиле солдат случайно нашел уникальную монету времен Римской империи

Фото Нир Дистельфельд, антикварный орган Израиля

На ней изображена голова римского императора Антония Пия

В Израиле солдат нашел редкую монету 1800-летней давности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Как отмечается, открытие сделал Идо Гарди во время учений.

"Эта монета присоединяется лишь к одиннадцати таких монет из известных мест в коллекции национального сокровища. Все монеты были найдены на севере Израиля, от Мегиддо и Зиппори в Тверии и Арбела", - отметил руководитель отдела нумизматики Израильского управления древностей доктор Дональд Цви Ариэль.

При этом добавляется, что, предположительно, найденная монета является одним из муниципальных достояний, отчеканенных в городе Гева Филиппи. В частности, год, указанный на ней, может свидетельствовать о дате предоставления гражданам разрешения на самоуправление во времена Римской империи.

Кроме этого, на монете с одной стороны изображена голова римского императора Антонина Пия, правившего в 138-161 гг. н.э. А на обратной стороне выгравирован силуэт сирийского бога луны Мена.

По словам инспектора отдела предотвращения ограблений Управления древностей Северного округа Нира Дистельфельда, монета могла быть утрачена владельцем на одной из дорог, пересекающих этот район.

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Ранее сообщалось, что в Турции археологи показали римские монеты возрастом более 2 тысяч лет. Вероятно, они были отчеканены во времена правления Октавиана Августа.